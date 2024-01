Strage di Erba, cos’è la pista della droga che potrebbe scagionare Rosa e Olindo



Nell’istanza di revisione del processo per la strage di Erba, la difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo per il quadruplice omicidio, ha richiesto di sentire un nuovo testimone. All’epoca del delitto l’uomo, amico di Azuz Marzouk, marito di una delle vittime, raccontò di una faida per lo spaccio di stupefacenti.

