Strage di Erba, Rosa Bazzi incontrerà i legali entro lunedì. L’avvocato a Fanpage: “Ha informato Olindo”



Entro lunedì gli avvocati Fabio Schembri e Diego Soddu incontreranno in carcere Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo per la Strage di Erba. La donna, che non ha ancora incontrato i legali, avrebbe appreso la notizia dell’ok all’istanza di revisione per la condanna dai media e l’avrebbe già comunicata al marito Olindo Romano.

