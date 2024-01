Studentessa Erasmus suicida a Lecce, la polizia: “Non fu violentata dall’indagato, rapporto consensuale”



La 21enne francese trovata impiccata il 22 ottobre a Lecce, dove si trovava per un Erasmus, non sarebbe stata stuprata ma avrebbe avuto un rapporto consensuale con il ragazzo di 19 anni incontrato pochi giorni prima, unico indagato per violenza sessuale e istigazione al suicidio. È quanto emerso dalle indagini della polizia. Ora la pm incaricata valuterà se archiviare il procedimento o chiudere il fascicolo con il nome del giovane.

