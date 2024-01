“Stuprata per tutta la notte in un edificio abbandonato”: la denuncia di una 20enne, arrestato un coetaneo



Una ragazza di 20 anni si è presentata negli uffici della Polfer della stazione di Bologna denunciando di essere stata sequestrata e abusata per una notte intera in uno stabile fatiscente. Gli agenti hanno trovato il luogo delle violenze e arrestato l’aggressore, che la giovane aveva conosciuto in un bar. Si tratta di un 21enne con precendenti penali.

