Stupro di gruppo e revenge porn: indagati a Genova due pallanuotisti. Trovati video delle violenze



La giovane che ha denunciato è finita in ospedale dove le hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza: “Ero come una bambola nelle loro mani”, ha raccontato agli inquirenti. I due indagati, di 22 e 24 anni, avrebbero fatto ubriacare la vittima conosciuta in discoteca. Sono accusati anche di revenge porn dopo che sono stati trovati diversi video sui loro cellulari mandati nelle chat.

Continua a leggere



La giovane che ha denunciato è finita in ospedale dove le hanno riscontrato lesioni compatibili con la violenza: “Ero come una bambola nelle loro mani”, ha raccontato agli inquirenti. I due indagati, di 22 e 24 anni, avrebbero fatto ubriacare la vittima conosciuta in discoteca. Sono accusati anche di revenge porn dopo che sono stati trovati diversi video sui loro cellulari mandati nelle chat.

Continua a leggere

Continua a leggere