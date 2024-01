Testate e pugni contro il vetro, poi le minacce al conducente del bus: “Ti mangio le budella”



Il conducente di un bus della Linea 3 è stato aggredito alla periferia nord di Torino. Qui un giovane ha iniziato a discutere con l’autista colpendo con pugni e testate il plexiglass della cabina di guida e minacciandolo. Nel lungo video ripreso in diretta si sente il ragazzo urlare: “Se salgo ti mangio le budella, a me i carabinieri non fanno niente”.

Continua a leggere



Il conducente di un bus della Linea 3 è stato aggredito alla periferia nord di Torino. Qui un giovane ha iniziato a discutere con l’autista colpendo con pugni e testate il plexiglass della cabina di guida e minacciandolo. Nel lungo video ripreso in diretta si sente il ragazzo urlare: “Se salgo ti mangio le budella, a me i carabinieri non fanno niente”.

Continua a leggere

Continua a leggere