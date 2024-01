“Ti ammazzo come si uccidono gli agnelli”: minaccia di morte la moglie, arrestato 55enne



A Catania, in una casa in zona Vaccarizzo, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 55enne. Dopo essersi ubriacato, l’uomo avrebbe aggredito per futili motivi la moglie e l’avrebbe minacciata di morte impugnando un cacciavite. Ai militari la donna ha raccontato che anche in passato il coniuge avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti.

