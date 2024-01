Topo in decomposizione e alimenti scaduti in cucina: chiuso un ristorante giapponese a Torino



Sporcizia, alimenti scaduti e un topo in decomposizione dietro al congelatore della cucina. Questo è quanto hanno trovato gli agenti della polizia e gli ispettori del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizioni dell’Asl in un ristorante giapponese in corso Peschiera, a Torino. Il locale è stato chiuso e il proprietario multato con un’ammenda pari a 2mila euro.

