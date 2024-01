Torino, accusato di molestie bidello viene reintegrato a scuola. Intera classe resta a casa per protesta



L’uomo è stato reintegrato al suo posto di lavoro, decisione che però non è piaciuta agli studenti di una classe di quell’Istituto che questa mattina per protesta non si sono presentati a scuola.

