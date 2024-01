Tornado, il cavallo morto per colpa dei botti di Capodanno. I proprietari: “Nessuno pagherà”



L’ultima vittima di petardi e fuochi di Capodanno è un cavallo irlandese di 22 anni, imbizzarrito per la paura, ferito, sedato e abbattuto. Carolina, la proprietaria che gestisce un b&b nel Torinese: “Non posso accettare di averti perso a causa di gente che si è divertita coi botti”. Il marito: “Ci hanno detto che non si può presentare denuncia contro ignoti perché i petardi non sono stati lanciati nella nostra proprietà”.

Continua a leggere



L’ultima vittima di petardi e fuochi di Capodanno è un cavallo irlandese di 22 anni, imbizzarrito per la paura, ferito, sedato e abbattuto. Carolina, la proprietaria che gestisce un b&b nel Torinese: “Non posso accettare di averti perso a causa di gente che si è divertita coi botti”. Il marito: “Ci hanno detto che non si può presentare denuncia contro ignoti perché i petardi non sono stati lanciati nella nostra proprietà”.

Continua a leggere

Continua a leggere