Trento, mamma con tre bimbi travolta da un’auto piombata sul marciapiede



La vettura era guidata da un’altra donna e ha investito in pieno una mamma che stava spingendo un passeggino. Il piccolo è rimasto miracolosamente illeso, la madre è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

