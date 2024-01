Trovato cadavere di una donna, era morta da settimane: in casa anche il cane rimasto chiuso per giorni



A scoprire il corpo a Bologna è stata l’anziana madre della donna. In casa c’era anche il cane che, rimasto chiuso per tanti giorni, ha contaminato in diversi punti il cadavere e anche l’appartamento. Non escluso l’omicidio.

