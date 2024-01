Trovato morto in un canale il ragazzo di 14 anni scomparso da Castelfranco Emilia



Tragico epilogo per il ragazzo che risultava scomparso da ore dalla provincia di Modena. Il 14enne è stato trovato senza vita in un canale in via Prati, frazione Gaggio.

