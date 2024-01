Uccise il padre per difendere la madre, condannato: Cassazione annulla la sentenza e chiede nuovo processo



Ci sarà un nuovo processo davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Perugia per il 49enne Giuseppe Di Martino, l’uomo condannato in primo e secondo grado per aver ucciso il padre nel tentativo di difendere la madre durante una lite avvenuta nel 2019. Lo ha deciso la Cassazione che ha ritenuto legittimo il ricorso presentato dalla difesa.

