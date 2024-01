Uomo trovato morto in casa in avanzato stato di decomposizione: forse deceduto dal 2018



Un pensionato di 71 anni è stato trovato morto in casa, in avanzato stato di decomposizione, dopo che il fratello con cui non aveva contatti da anni aveva provato a rintracciarlo. Guardando il calendario appeso al muro della sua abitazione, sembrerebbe che l’uomo fosse morta da diversi anni, cioè dal 2018.

