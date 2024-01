Val Badia, i cavalli che trainano gli sciatori perdono il controllo: paura sulla pista Armentarola



I cavalli che trainavano le slitte con gli sciatori a bordo in Val Badia hanno perso il controllo della slitta, causando grande paura in pista. Fortunatamente non vi sono stati feriti. Il video diffuso sui social network.

