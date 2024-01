Valanga travolge cinque escursionisti nell’Aquilano: morto un 45enne, salvi i compagni



Sul Monte Sirente, in Abruzzo, un escursionista di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga. La tragedia è accaduta intorno alle 16 di domenica 14 gennaio. La chiamata per richiedere l’intervento dei soccorritori è stata fatta dagli altri quattro compagni di gita della vittima che sono stati trovati vivi e tratti in salvo.

