Valfabbrica, travolto dal terreno nello scavo di un cantiere: operaio muore in ospedale



Un operaio di 50 anni è morto in uno scavo di un cantiere di Valfabbrica, a Perugia. L’uomo, sceso in uno scavo per collegare alcuni tubi, è stato travolto dal terreno circostante per cause ancora da accertare.

