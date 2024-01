Venezia, papà getta la figlia di 5 anni dal balcone di casa e poi tenta il suicidio



Il papà di una bimba di 5 anni ha gettato la figlioletta dal balcone di casa e poi ha tentato il suicidio. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un trauma cranico mentre il papà è rimasto illeso ed è stato arrestato per tentato omicidio.

