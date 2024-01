“Voglio rivedere il mio papà”, bambino picchiato e insultato dalla mamma e dal nuovo compagno



Rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia una coppia di Città di Castello accusata di aver “provocato ansia, paura e attacchi di panico” per almeno cinque anni al figlio minorenne della donna al quale veniva “impedito per lunghi periodi di vedere il padre”.

