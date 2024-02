A 14 anni cade dalla finestra del terzo piano a scuola: “Non aveva nessuna insufficienza”



Il 14enne è ricoverato in prognosi riservata ma è salvo. “La docente della terza ora era presente in classe durante la caduta del ragazzo, avvenuta quando era appena suonata la campana per la pausa di ricreazione. La docente stava parlando con alcuni studenti” spiegano dall’Istituto Savoia-Benincasa di Ancona.

