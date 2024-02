“A 54 anni ho perso il lavoro e mi è caduto il mondo addosso: sono separata, ora il futuro mi spaventa”



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna di 54 anni: “Tra qualche giorno terminerà la mia esperienza lavorativa in una grande azienda, nella quale ho cercato di dare tutta me stessa. Ci credevo, l’ho vissuta come un riscatto essendomi separata da poco. Ora vogliono puntare su una figura giovane”.

