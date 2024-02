“A 58 anni sono senza lavoro: ho conoscenze e competenze, ma non mi chiamano neppure per un colloquio”



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna di 58 anni che ci ha scritto “rispondendo” alla storia di un’altra nostra lettrice: anche lei non ha un lavoro e non riesce a trovarlo. “Sono troppo giovane per andare in pensione e troppo vecchia per il mondo del lavoro”, scrive.

Continua a leggere



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna di 58 anni che ci ha scritto “rispondendo” alla storia di un’altra nostra lettrice: anche lei non ha un lavoro e non riesce a trovarlo. “Sono troppo giovane per andare in pensione e troppo vecchia per il mondo del lavoro”, scrive.

Continua a leggere

Continua a leggere