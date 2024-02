“Abbiamo raccontato Dino Grandi per quello che è stato”: parlano gli sceneggiatori de La lunga notte



Franco Bernini, Bernardo Pellegrini, soggettisti e sceneggiatori, e Pasquale Chessa, consulente storico della miniserie tv La lunga notte, rispondono all’analisi della storia Patrizia Dogliani su Fanpage.it: “Grandi non fu un eroe e noi non lo abbiamo certo descritto come tale. Nel nostro racconto viene detto tutto quello che, documenti alla mano, i suoi avversari pensavano di lui”.

