Accoltella un 24enne a Savona, poi scappa in Spagna: latitante di 18 anni arrestato a Barcellona



Arrestato a Barcellona un 18enne italiano, accusato di tentato omicidio aggravato, destinatario di un Mandato Europeo e latitante per un fatto avvenuto a Savona il 7 gennaio scorso. Il giovane avrebbe ferito gravemente all’addome un 24enne, poi si sarebbe dato alla fuga. Ora si trova in carcere in Spagna, in attesa della consegna alle autorità italiane.

