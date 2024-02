Accoltellato al parco davanti ai bambini che giocavano: 18enne ricoverato in gravi condizioni



Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da due persone in un parco pubblico di Mestre. Secondo quanto reso noto, il giovane è ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il tutto sarebbe avvenuto davanti ai bambini che giocavano.

