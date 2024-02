Accoltellato dopo lite in famiglia, 22enne gravissimo a Vicenza: “Tentato omicidio”



Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a in un’abitazione di via 2 Giugno a Dueville al culmine di una lite in famiglia. Si procede per tentato omicidio: ad allertare i soccorsi i vicini di casa.

