Agricoltori non si fermano: nel weekend proteste in tutta Italia, bloccato il confine Belgio-Olanda



Oggi le proteste degli agricoltori in Belgio si sono spostate verso l’Olanda mentre in Italia i cortei continuano con modalità differenti da città a città. Nel weekend annunciate proteste in tutta Italia, da nord a sud, in particolare ai caselli autostradali dove sono attesi centinaia di trattori.

