Alessandro Venturelli scomparso, nuova iniziativa per trovarlo. La mamma: “Il silenzio uccide, aiutateci”



Nuova iniziativa partita sui social per trovare Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo ormai più di 3 anni fa. La mamma, Roberta Carassai, a Fanpage.it. “Il silenzio uccide. per questo è sempre bisogno di tenere in qualche modo alta l’attenzione”.

