Allergene non dichiarato in etichetta: richiamata zuppa toscana dai supermercati Aldi



La catena di discount Aldi ha segnalato il richiamo della zuppa alla toscana con cavolo nero a marchio Good Choice per un allergene non dichiarato in etichetta. All’interno sono presenti delle tracce di glutine.

Continua a leggere



La catena di discount Aldi ha segnalato il richiamo della zuppa alla toscana con cavolo nero a marchio Good Choice per un allergene non dichiarato in etichetta. All’interno sono presenti delle tracce di glutine.

Continua a leggere

Continua a leggere