Allerta meteo rossa in Veneto e arancione in Emilia-Romagna domani giovedì 29 febbraio per rischio idrogeologico



Allerta rossa, giovedì 29 febbraio, per rischio idraulico in Veneto. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Veneto, allerta gialla in 15 regioni. Il bollettino della protezione civile per il maltempo in Italia.

Continua a leggere



Allerta rossa, giovedì 29 febbraio, per rischio idraulico in Veneto. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Veneto, allerta gialla in 15 regioni. Il bollettino della protezione civile per il maltempo in Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere