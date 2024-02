Altavilla Milicia, la confessione della 17enne: “Demoni in casa da anni, mamma e Kevin posseduti”



Per la 17enne il gip ha convalidato il fermo con detenzione in carcere. “Ha rivelato il suo pieno coinvolgimento nei gravissimi fatti che hanno visto coinvolta la sua famiglia”, spiegano i pm, aggiungendo che la ragazza ha fatto “un resoconto agghiacciante anche in relazione al contributo personale fornito in relazione alle torture subite dalla madre e dai fratelli”.

