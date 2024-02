Andreea Rabciuc e la scritta ritrovata nel casale, l’ex fidanzato: “Ho seri dubbi che siano parole sue”



“Ti avrei chiamato, mamma, se non mi avesse tolto il cellulare”. Questo il messaggio trovato su un’asse accanto al corpo di Andreea Rabciuc, la 26enne scomparsa a Jesi il 12 marzo 2022 dopo un litigio con il fidanzato Simone Gresti. I suoi resti sono stati trovati in un casale. Il commento del 44enne a ‘Chi l’ha Visto?’: “Bisogna vedere se l’ha scritta lei. Non aveva motivo per scappare da me, le volevo bene”.

Continua a leggere



“Ti avrei chiamato, mamma, se non mi avesse tolto il cellulare”. Questo il messaggio trovato su un’asse accanto al corpo di Andreea Rabciuc, la 26enne scomparsa a Jesi il 12 marzo 2022 dopo un litigio con il fidanzato Simone Gresti. I suoi resti sono stati trovati in un casale. Il commento del 44enne a ‘Chi l’ha Visto?’: “Bisogna vedere se l’ha scritta lei. Non aveva motivo per scappare da me, le volevo bene”.

Continua a leggere

Continua a leggere