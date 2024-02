Anticiclone ancora sull’Italia, nel weekend temperature primaverili e bel tempo: le previsioni meteo



L’alta pressione continua a far sentire i suoi effetti sull’Italia e anche nel weekend avremo condizioni meteo stabili, senza particolari precipitazioni e temperature in lieve aumento, con valori sopra le medie. Caldo anche in montagna: sulle Alpi lo zero termico sarà oltre i 3mila metri di quota. Le previsioni.

Continua a leggere



L’alta pressione continua a far sentire i suoi effetti sull’Italia e anche nel weekend avremo condizioni meteo stabili, senza particolari precipitazioni e temperature in lieve aumento, con valori sopra le medie. Caldo anche in montagna: sulle Alpi lo zero termico sarà oltre i 3mila metri di quota. Le previsioni.

Continua a leggere

Continua a leggere