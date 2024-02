Aurora esce per andare a scuola e sparisce, appello per la 15enne scomparsa: “Aiutateci a trovarla”



La 15enne è sparita da Casalgrasso, in provincia di Cuneo, dopo essere uscita di casa martedì scorso per andare a scuola. Le ricerche si sono concentrate prima in zona e poi sono state estese anche al Torinese. L’appello dei familiari: “Chiunque abbia notizie ci avverti”.

Continua a leggere



La 15enne è sparita da Casalgrasso, in provincia di Cuneo, dopo essere uscita di casa martedì scorso per andare a scuola. Le ricerche si sono concentrate prima in zona e poi sono state estese anche al Torinese. L’appello dei familiari: “Chiunque abbia notizie ci avverti”.

Continua a leggere

Continua a leggere