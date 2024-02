Auto finisce in un canale, morto il 20enne Matteo Pittana: indagati i due amici che erano con lui



Matteo Pittana, 20 anni, è morto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio, in un grave incidente stradale. L’auto su cui viaggiava è uscita di strada, finendo in un canale a Gemona, in provincia di Udine. Ora la Procura della Repubblica ha disposto l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dei due ragazzi che si trovavano sulla vettura con il 20enne. Si attendono i risultati dell’autopsia.

