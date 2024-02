Autovelox incendiato nel Reggino, un altro abbattuto a Spoleto: spuntano altri emulatori di ‘Fleximan’



A Palmi, in provincia di Reggio Calabria, un autovelox situato lungo la statale 18 in località San Filippo è stato dato alle fiamme nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio. Il sindaco: “Gesto brutale e incivile”. Un altro dispositivo è stato abbattuto a Spoleto, in Umbria. Il rilevatore era stato installato un paio di mesi fa ed era tenuto in funzione per quattro-sei ore al giorno.

