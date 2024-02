Aveva modificato la playlist su Spotify per insultare e minacciare la ex: 38enne condannato per stalking



Un 38enne di Torino è stato condannato per stalking e maltrattamenti dopo che l’ex fidanzata aveva denunciato le violenze fisiche e psicologiche perpetrate su di lei dal 2019 al 2022. In particolare, l’uomo avrebbe modificato la playlist di Spotify della ragazza per minacciarla e spaventarla.

