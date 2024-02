Bambino di 5 anni preso a frustate con cavi elettrici perché “non obbedisce”: fermate mamma e zia



Le indagini a Catania sono state avviate dopo la denuncia della dirigente della scuola frequentata dal bambino. Fermate due donne per maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate: la mamma del piccolo non avrebbe fatto nulla per proteggere il figlio.

