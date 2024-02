Boccone di traverso durante la pausa pranzo, i colleghi la salvano al telefono con il 112



Una lavoratrice di Meduno (Pordenone) è stata salvata dai colleghi mentre rischiava il soffocamento per un boccone andato di traverso. I colleghi della donna sono riusciti a rimuovere l’ostruzione e a praticare il massaggio cardiaco. La vittima, ricoverata in codice giallo, non è fortunatamente in pericolo di vita.

