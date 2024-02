Bollettino Covid, in Italia 3.858 in 7 giorni e ricoveri giù. Pregliasco: “Fase calante dopo fiammata”



Calano tutti gli indicatori Covid-19 in Italia, in particolare i dati su ricoveri e terapie intensive. Nella settimana 25-31 gennaio registrati 3.858 nuovi casi. Il virologo Pregliasco a Fanpage.it: “C’è stata una fiammata arrivata a inizio stagione invernale collegata alle nuove varianti, ma ora siamo in una fase calante”.

