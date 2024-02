Bolzano, fisioterapista accoltellata alla gola nel garage di casa: si cerca il compagno della figlia



Waltraud Kranebitter Auer, 61 anni, è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del compagno della figlia, dal quale la donna si era allontanata da qualche tempo per andare a vivere coi due figli dai genitori a Bolzano.

