Cade dall’impalcatura nel cantiere mentre lavora, Nino Spanò morto dopo due mesi in ospedale



Nino Spanò, operaio 51enne, è morto dopo 2 mesi di agonia in ospedale. L’uomo era rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Montagnareale, in Sicilia. Trasferito presso il Policlinico di Messina, ha lottato tra la vita e la morte per lungo tempo. Lascia due figli piccoli e la moglie.

