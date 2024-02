Caffè a 50 cent se porti la tazzina al bar, la titolare: “La nostra è una protesta contro i rincari”



Quella di ‘Don Anto’ non è solo un’iniziativa che punta alla sostenibilità è riduttivo. Portare la propria tazzina nel bar di Venafro, in Molise, per bere il caffé a 50 centesimi è anche una “forma di protesta” oltre che una scelta “nazional-popolare”. Ida Di Ciacco, che gestisce il locale col marito Moreno Spada, ha spiegato a Fanpage.it come è arrivata questa idea, rispondendo anche alle molte critiche giunte in questi giorni.

