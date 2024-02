Camper va a fuoco in un parcheggio a Ferrara ed esplode: 2 morti carbonizzati



Un camper ha preso fuoco oggi nel parcheggio nei pressi del Decathlon in via Ferraresi: due persone morte carbonizzate sono state trovate all’interno del mezzo. Indagini in corso.

