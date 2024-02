Carabinieri Nas sequestrano snack perché senza etichetta, analisi scoprono virus della peste suina



Il sequestro dei Nas di Bologna era avvenuto per non tracciabilità dei prodotti che avevano solo etichette in cinese. Dai test di laboratorio è emersa la presenza del virus della peste suina africana. Il virus però non è trasmissibile all’uomo.

