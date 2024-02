Caso Liliana Resinovich, oggi a Milano la nuova autopsia: “Chiarire data e causa della morte”



È cominciata oggi a Milano la seconda autopsia sul corpo di Liliana Resinovich. Per avere i risultati si dovranno attendere 15/20 giorni. L’ex generale del Ris Garofano: “È un momento importante soprattutto in un caso come questo pieno di dubbi e perplessità, che riguardano sopratutto l’epoca della morte”.

