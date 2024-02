Catanzaro, detenuti padroni del carcere con droga e cellulari. Arrestata l’ex direttrice Paravati



Droga, soldi e telefonini cellulari circolavano indisturbati tra i detenuti del penitenziario di Siano grazie anche e soprattutto alla compiacenza della dirigenza. “Vi abbiamo fatto entrare tutte cose tramite pacchi. Qua vi faccio stare bene, e mi fate un mancato rientro?” diceva la Paravati a chi si lamentava in occasione di una protesta. 38 gli indagati in totale, la ex direttrice in carcere.

