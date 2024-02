Come a Messina la Mafia è riuscita a truffare lo Stato e ottenere i fondi europei per l’agricoltura



Le famiglie mafiose di Tortorici riuscivano a mettere in atto truffe sui fondi della Comunità europea servendosi anche dell’ente erogatore italiano, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): presentavano “titoli tossici” a discapito degli imprenditori onesti.

