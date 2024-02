Come si viene convocati per il concorso scuola 2024 e quando arriva l’elenco delle sedi delle prove



Manca poco ai concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti 2024. Una quindicina di giorni prima l’inizio delle prove scritte, che per l’infanzia e la primaria cominciano l’11 marzo, i candidati potranno conoscere le sedi d’esame: ecco come si viene convocati e quando.

Continua a leggere



Manca poco ai concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti 2024. Una quindicina di giorni prima l’inizio delle prove scritte, che per l’infanzia e la primaria cominciano l’11 marzo, i candidati potranno conoscere le sedi d’esame: ecco come si viene convocati e quando.

Continua a leggere

Continua a leggere